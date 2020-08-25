Суд приговорил защитника «МЮ» Магуайра к 21 месяцу тюрьмы условно

Суд приговорил защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайра к 21 месяцу лишения свободы условно.

Как сообщает B/R Football, футболист своей вины не признал и намерен обжаловать приговор.

Напомним, инцидент произошел 21 августа в Греции. Сестре Магуайра Дейзи неизвестные вкололи наркотик, в результате чего завязалась драка. Прибывшие сотрудники полиции попытались погасить конфликт, но Магуайр оказал им сопротивление. По показаниям стороны обвинения, позднее в полицейском участке футболист предлагал сотрудникам правоохранительных органов взятку.

Спортсмену было предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку сотрудникам полиции.