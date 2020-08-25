Фукс - после подписания контракта с ЦСКА: Сбылась моя мечта - переехать в Европу

Защитник Бруно Фукс, перешедший из «Интернасьонала» в ЦСКА, признался, что мечтал переехать в Европу.

«Сбылась моя мечта — переехать в Европу. Спасибо клубу за то, что они показали уверенность во мне. Хочу отблагодарить ЦСКА своими действиями на поле. Я очень много говорил с Марио Фернандесом. Он облегчил для меня процесс принятия решения, его мнение сильно повлияло.

Цель у ЦСКА может быть одна - стать чемпионом», - цитирует бразильца клубная пресс-служба.