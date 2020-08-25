Месси сообщил «Барселоне», что хочет покинуть клуб в текущее трансферное окно

По информации газеты Marca, после разговора с новым главным тренером каталонской команды Рональдом Куманом в прошлую пятницу, в котором аргентинец предупредил тренера, что он не видит для себя будущего в клубе, Месси не стал тянуть с принятием окончательного решения.

Как отмечает издание, Месси намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке покинуть команду в конце любого сезона. Действие этого пункта истекло 10 июня, однако пандемия коронавируса, из-за которой окончание сезона было перенесено, открывает путь для переговоров об использовании этой возможности непосредственно сейчас без уплаты суммы отступных в размере 700 миллионов евро.

Напомним, что Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду 33-летний аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за каталонскую команду во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Добавим, действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года.