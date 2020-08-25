«Барселона» подтвердила, что Месси сообщил клубу о своем уходе

Как сообщает Associated Press, каталонская команда подтвердила, что они получили от аргентинца документацию о том, что он намерен немедленно покинуть клуб.

Напомним, что Месси намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке покинуть команду в конце любого сезона. Действие этого пункта истекло 10 июня, однако, по мнению представителей Месси, из-за пандемии коронавируса его стоит считать продленным.

Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду 33-летний аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Добавим, действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет 700 миллионов евро.