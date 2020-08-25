Федотов - после победы над «Тамбовом»: Нобоа сделал хорошее дело и принес «Сочи» три очка

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги гостевого матча против «Тамбова».

«Соперник показывал зубы. Но мы верили. Были очень хорошие моменты. Оказаться в нужной точке в нужный момент — это высшее проявление мастерства Криса. Он сделал очень хорошее дело и принес команде три очка», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Сочи» взяли верх над «Тамбовом» в выездном матче пятого тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет Кристиан Нобоа, отличившийся в добавленное время.

После этой победы «Сочи» набрал 11 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», потерпевший четвертое поражение в пяти встречах, с тремя очками занимает 14-ю строчку.