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25 августа 22:00
автор: Юрий Нечаев

Федотов - после победы над «Тамбовом»: Нобоа сделал хорошее дело и принес «Сочи» три очка

Сочинцы одержали третью победу подряд.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги гостевого матча против «Тамбова».

«Соперник показывал зубы. Но мы верили. Были очень хорошие моменты. Оказаться в нужной точке в нужный момент — это высшее проявление мастерства Криса. Он сделал очень хорошее дело и принес команде три очка», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Сочи» взяли верх над «Тамбовом» в выездном матче пятого тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет Кристиан Нобоа, отличившийся в добавленное время.

После этой победы «Сочи» набрал 11 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», потерпевший четвертое поражение в пяти встречах, с тремя очками занимает 14-ю строчку.

В следующем туре тамбовская команда на выезде сыграет против «Рубина», а сочинский клуб на своем поле встретится с «Уралом».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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