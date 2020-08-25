«Арсенал» на своем поле не сумел обыграть «Химки»

Встреча пятого тура чемпионата России «Арсенал» - «Химки» завершилась вничью 1:1.

На 30-й минуте гости вышли вперед усилиями Камрана Алиева. Хозяева отыгрались после перерыва. На 76-й минуте отличился Эванс Кангва.

Подмосковный клуб заканчивал встречу в меньшинстве. На 77-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Данил Казанцев.

Добавим, что в конце первого тайма из-за травмы был заменен нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, ранее сегодня получивший вызов в сборную России.

Тульский клуб набрал пять очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Подмосковные футболисты расположились на 15-й позиции (два очка).