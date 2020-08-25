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25 августа 22:21
автор: Юрий Нечаев

«Арсенал» на своем поле не сумел обыграть «Химки»

Во вторник двумя матчами стартовал пятый тур РПЛ.

Встреча пятого тура чемпионата России «Арсенал» - «Химки» завершилась вничью 1:1.

На 30-й минуте гости вышли вперед усилиями Камрана Алиева. Хозяева отыгрались после перерыва. На 76-й минуте отличился Эванс Кангва.

Подмосковный клуб заканчивал встречу в меньшинстве. На 77-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Данил Казанцев.

Добавим, что в конце первого тайма из-за травмы был заменен нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, ранее сегодня получивший вызов в сборную России.

Тульский клуб набрал пять очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Подмосковные футболисты расположились на 15-й позиции (два очка).

29 августа «Арсенал» сыграет в гостях против «Спартака», а «Химки» на своем поле примут «Ротор».

Чемпионат России
5-й тур

«Арсенал» (Тула) - «Химки» - 1:1 (0:1)
Голы: Э. Кангва, 76 – Алиев, 30.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Комбаров (Хлусевич, 46), Бурлак, Сокол, Громыко, Чаушич (Ткачев, 70), Кангва, Кангва, Лесовой, Луценко (Минаев, 45; Пантелеев, 70).

«Химки»: Лантратов, Тихонов (Мартусевич, 84), Тихий, Данилкин, Трошечкин, Мурнин (Корян, 60), Казанцев, Кухарчук, Ломовицкий (Засеев, 84), Конате (Полярус, 49), Алиев.

Предупреждения: Алиев (8), Кухарчук (11), Трошечкин (15), Сокол (59), Казанцев (67).
Удаление: Казанцев (77).

источник: «Советский спорт»
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