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25 августа 23:05
автор: Юрий Нечаев

Гунько - после ничьей с «Арсеналом»: Любое очко идет в копилку. «Химкам» они достаются тяжело

Во вторник двумя матчами стартовал пятый тур РПЛ.

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал ничью с «Арсеналом».

«Любое очко идет в копилку. Нам тяжело они достаются. Благодарен ребятам, которые в непростой ситуации все выполнили. В концовке отдали мяч, инициативу. Нас было на одного игрока меньше, давление нарастало. Но все-таки справились. Эпизод с удалением пусть разберут компетентные органы», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча пятого тура чемпионата России «Арсенал» - «Химки» завершилась вничью 1:1.

На 30-й минуте гости вышли вперед усилиями Камрана Алиева. Хозяева отыгрались после перерыва. На 76-й минуте отличился Эванс Кангва.

Подмосковный клуб заканчивал встречу в меньшинстве. На 77-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Данил Казанцев.

Добавим, что в конце первого тайма из-за травмы был заменен нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, ранее сегодня получивший вызов в сборную России.

Тульский клуб набрал пять очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Подмосковные футболисты расположились на 15-й позиции (два очка).

29 августа «Арсенал» сыграет в гостях против «Спартака», а «Химки» на своем поле примут «Ротор».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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