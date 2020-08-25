Гунько - после ничьей с «Арсеналом»: Любое очко идет в копилку. «Химкам» они достаются тяжело

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал ничью с «Арсеналом».

«Любое очко идет в копилку. Нам тяжело они достаются. Благодарен ребятам, которые в непростой ситуации все выполнили. В концовке отдали мяч, инициативу. Нас было на одного игрока меньше, давление нарастало. Но все-таки справились. Эпизод с удалением пусть разберут компетентные органы», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча пятого тура чемпионата России «Арсенал» - «Химки» завершилась вничью 1:1.

На 30-й минуте гости вышли вперед усилиями Камрана Алиева. Хозяева отыгрались после перерыва. На 76-й минуте отличился Эванс Кангва.

Подмосковный клуб заканчивал встречу в меньшинстве. На 77-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Данил Казанцев.