Сергей Подпалый: В первом тайме «Арсенал» недооценил «Химки»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый подвел итог матча против «Химок».

«Очко — это тоже движение вверх. Думаю, по первому тайму недооценили соперника. Легко дали забить мяч: каждый думал, что за него сыграет кто-то другой.

Ударов у нас было много, но в створ мало попадали. Подвела реализация. Будем потихоньку двигаться дальше», - заявил тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча пятого тура чемпионата России «Арсенал» - «Химки» завершилась вничью 1:1.

На 30-й минуте гости вышли вперед усилиями Камрана Алиева. Хозяева отыгрались после перерыва. На 76-й минуте отличился Эванс Кангва.