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25 августа 23:10
автор: Юрий Нечаев

Сергей Подпалый: В первом тайме «Арсенал» недооценил «Химки»

Во вторник двумя матчами стартовал пятый тур РПЛ.

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый подвел итог матча против «Химок».

«Очко — это тоже движение вверх. Думаю, по первому тайму недооценили соперника. Легко дали забить мяч: каждый думал, что за него сыграет кто-то другой.

Ударов у нас было много, но в створ мало попадали. Подвела реализация. Будем потихоньку двигаться дальше», - заявил тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча пятого тура чемпионата России «Арсенал» - «Химки» завершилась вничью 1:1.

На 30-й минуте гости вышли вперед усилиями Камрана Алиева. Хозяева отыгрались после перерыва. На 76-й минуте отличился Эванс Кангва.

Подмосковный клуб заканчивал встречу в меньшинстве. На 77-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Данил Казанцев.

Добавим, что в конце первого тайма из-за травмы был заменен нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, ранее сегодня получивший вызов в сборную России.

Тульский клуб набрал пять очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Подмосковные футболисты расположились на 15-й позиции (два очка).

29 августа «Арсенал» сыграет в гостях против «Спартака», а «Химки» на своем поле примут «Ротор».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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