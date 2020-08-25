ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 августа 23:50
автор: Юрий Нечаев

«Барселона» отказалась разрывать контракт с Месси

Аргентинец намерен покинуть каталонский клуб.

В Барселоне завершилось экстренное заседание совета директоров, вызванное решением Лионеля Месси покинуть клуб.

Как сообщает Cadena Ser, руководители сине-гранатовых уведомили аргентинца, что не собираются разрывать с ним контракт.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что 33-летний форвард принял окончательное решение покинуть команду и намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение в конце любого сезона.

Аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Добавим, что действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет 700 миллионов евро.

источник: Cadena SER
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведев – в четвертьфинале турнира в Нью-ЙоркеПремиальный бренд TECNO Mobile в рамках концепции «Ожидайте большего» представил 6 новых смартфоновРынок премиальных авто увеличился в июле на 13%Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаСамые горячие грузинки сводят с ума соцсети
ПАОК и «Црвена Звезда» одержали победы в матчах второго отборочного раунда Лиги Чемпионов
Из-за коронавируса первый, второй и третий раунды квалификации состоят из одного матча.
26.08.2020 00:29
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» по Алексею Миранчуку
Клуб из Бергамо в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.
26.08.2020 00:12
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сергей Подпалый: Степень тяжести травмы Луценко будет известна завтра-послезавтра
Нападающий был заменен по ходу матча против «Химок».
26.08.2020 00:02
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Барселона» отказалась разрывать контракт с Месси
Аргентинец намерен покинуть каталонский клуб.
25.08.2020 23:50
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр исключен из состава сборной Англии
Греческий суд приговорил футболиста к 21 месяцу тюрьмы условно.
25.08.2020 23:38
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Встреча прошла в Киеве.
25.08.2020 23:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сергей Подпалый: В первом тайме «Арсенал» недооценил «Химки»
Во вторник двумя матчами стартовал пятый тур РПЛ.
25.08.2020 23:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Гунько - после ничьей с «Арсеналом»: Любое очко идет в копилку. «Химкам» они достаются тяжело
Во вторник двумя матчами стартовал пятый тур РПЛ.
25.08.2020 23:05
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Спартак» сфотографировался на фоне монумента Родина-мать (фото)
В среду красно-белые сыграют с «Ротором».
25.08.2020 22:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Президент Каталонии - Месси: Мы тебя никогда не забудем
Аргентинец намерен покинуть «Барселону».
25.08.2020 22:47
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика