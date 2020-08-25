«Барселона» отказалась разрывать контракт с Месси

В Барселоне завершилось экстренное заседание совета директоров, вызванное решением Лионеля Месси покинуть клуб.

Как сообщает Cadena Ser, руководители сине-гранатовых уведомили аргентинца, что не собираются разрывать с ним контракт.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что 33-летний форвард принял окончательное решение покинуть команду и намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение в конце любого сезона.

Аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Добавим, что действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет 700 миллионов евро.