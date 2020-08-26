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26 августа 00:02
автор: Юрий Нечаев

Сергей Подпалый: Степень тяжести травмы Луценко будет известна завтра-послезавтра

Нападающий был заменен по ходу матча против «Химок».

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый рассказал о состоянии травмированного нападающего Евгения Луценко.

«Это потеря, это наш бомбардир и лидер. Степень тяжести травмы будет известна завтра-послезавтра, когда врачи проведут осмотр. Это еще вдвойне потеря, учитывая, что он получил в первый раз вызов в сборную», - цитирует тренера ТАСС.

Напомним, Луценко покинул поле в первом тайме матча пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). Ранее сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал форварда в национальную команду для участия в сентябрьских матчах Лиги наций.

В текущем сезоне в пяти матчах Луценко забил один гол и отдал одну результативную передачу.

источник: ТАСС
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