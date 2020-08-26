«Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» по Алексею Миранчуку

«Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, в клубе из Бергамо уверены, что россиянин идеально впишется в команду Джан Пьеро Гасперини.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах футболиста также заинтересованы «Милан» и «Рома».

Напомним, Миранчук является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за клуб пять матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.