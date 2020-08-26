У Блинда во время товарищеского матча отказал имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор

Во время товарищеского матча между «Аяксом» и «Гертой» произошел неприятный инцидент.

На 79-й минуте встречи защитник амстердамского клуба Дэйли Блинд упал на газон, указывая при этом на грудную клетку. Как выяснилось, у футболиста отказал имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Это прибор, предназначенный для контроля и регулирования сердечного ритма.

Как сообщил после матча главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, Блинду была оказана своевременная помощь и сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Кардиовертер-дефибриллятор был имплантирован защитнику после того, как в 2019 году ему диагностировали воспаление сердечной мышцы.

Блинд является воспитанником «Аякса». Помимо амстердамского клуба 30-летний футболист выступал за «Гронинген» и «Манчестер Юнайтед».