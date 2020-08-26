Дмитрий Гунько: Много карточек «Химки» получают «в подарок»

После матча «Арсенал» — «Химки» (1:1) главный тренер гостей Дмитрий Гунько высоко оценил действия своих игроков.

- Непростая игра. Мы заработали сегодня очко. Верил, что здесь будет победа, но, по совокупности всех факторов игры, это очко нам в копилку.

- Вы играли за «Арсенал». Расскажите о впечатлениях от возвращения в Тулу.

- Приятные воспоминания, стадион, болельщики. Здесь провел почти три года, самые положительные воспоминания.

- С чем связано большое количество желтых и красных карточек у «Химок» в последних играх?

- С тем, что команда неравнодушна, команда жёсткая и неуступчивая. Да, мы где-то не успеваем по молодости, но много карточек получаем «в подарок».

- Есть ли вопросы по второй желтой Казанцеву?

- Вопросы всегда есть, и к футболистам, и к тренерам, и к судьям. Пусть разбираются специалисты.