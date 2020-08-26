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26 августа 01:10
автор: Дмитрий Аполоник

Дмитрий Гунько: Много карточек «Химки» получают «в подарок»

Во вторник двумя матчами стартовал пятый тур РПЛ.

После матча «Арсенал» — «Химки» (1:1) главный тренер гостей Дмитрий Гунько высоко оценил действия своих игроков.

- Непростая игра. Мы заработали сегодня очко. Верил, что здесь будет победа, но, по совокупности всех факторов игры, это очко нам в копилку.

- Вы играли за «Арсенал». Расскажите о впечатлениях от возвращения в Тулу.
- Приятные воспоминания, стадион, болельщики. Здесь провел почти три года, самые положительные воспоминания.

- С чем связано большое количество желтых и красных карточек у «Химок» в последних играх?
- С тем, что команда неравнодушна, команда жёсткая и неуступчивая. Да, мы где-то не успеваем по молодости, но много карточек получаем «в подарок».

- Есть ли вопросы по второй желтой Казанцеву?
- Вопросы всегда есть, и к футболистам, и к тренерам, и к судьям. Пусть разбираются специалисты.

- Не жалеете, что ввязались в работу с «Химками» за неделю до старта?
- С такой командой, с такими играми — ни в коем случае. Я очень рад.

- Трошечкина не отвлекают разговоры об интересе других команд?
- Нам приятно, что футболистом «Химок» интересуются такие клубы. Сегодняшняя игра показала, что он сконцентрирован, играл на непривычной позиции и полностью выкладывался, был очень полезен команде.

- Казанцев и Тихонов дебютировали за «Химки» в РПЛ, оцените их игру.
- Ребята выполнили то, что должны были. Тихонов справился с заданием, немного не хватило кондиций доработать 90 минут. Казанцев, хоть удаление и омрачило ситуацию, провёл хорошую игру.

источник: «Советский спорт»
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