Нападающий «Валенсии» Родриго продолжит карьеру в «Лидсе»

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено в ближайшее время перейдет в «Лидс».

Пресс-служба испанского клуба сообщает, что все детали трансфера уже согласованы, а официально переход будет оформлен после того, как футболист пройдет медосмотр.

Valencia CF have reached a preliminary agreement with @LUFC this Tuesday for the transfer of footballer Rodrigo Moreno, at the expense of completing all the documentation and other formalities and passing the medical examination.