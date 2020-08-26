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26 августа 01:39
автор: Юрий Нечаев

Виктор Гончаренко: Фукс обладает хорошим первым пасом, агрессивен и умело вступает в отбор

Защитник подписал контракт с московским клубом на пять лет.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке команды Бруно Фуксе.

«У него хорошее начало атаки для защитника, что нам нужно. При позиционной атаке очень важен первый пас, и он им обладает. Надо понять, как лучше его использовать на стандартных положениях в атаке и обороне. Что касается характеристик — помимо первого паса он достаточно агрессивен и умело вступает в отбор», - цитирует специалиста пресс-служба красно-синих.

Напомним, Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала», за который выступал с августа 2020 года. С тех пор он провел за команду 17 матчей, заработав пять желтых карточек.

По информации портала transfermarkt, переход защитника обошелся ЦСКА в восемь миллионов евро.

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