Виктор Гончаренко: Фукс обладает хорошим первым пасом, агрессивен и умело вступает в отбор

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке команды Бруно Фуксе.

«У него хорошее начало атаки для защитника, что нам нужно. При позиционной атаке очень важен первый пас, и он им обладает. Надо понять, как лучше его использовать на стандартных положениях в атаке и обороне. Что касается характеристик — помимо первого паса он достаточно агрессивен и умело вступает в отбор», - цитирует специалиста пресс-служба красно-синих.

Напомним, Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала», за который выступал с августа 2020 года. С тех пор он провел за команду 17 матчей, заработав пять желтых карточек.

По информации портала transfermarkt, переход защитника обошелся ЦСКА в восемь миллионов евро.