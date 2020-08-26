Луческу - о победе над «Шахтером» в Суперкубке Украины: Организованная команда обыграла техничную

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над «Шахтером» в матче за Суперкубок Украины.

«Очень техничная команда играла против организованной, но выиграла организованная команда. У нас отсутствовали несколько игроков, но те футболисты, которые их заменили, показали командую игру.

В финале нужно не просто играть, в финале нужно побеждать. Мы анализировали «Шахтер» и нам удалось нейтрализовать их сильные стороны.

Я желаю «Шахтеру» удачи в Лиге чемпионов – это очень хорошая команда», — приводит слова Луческу Football.ua со ссылкой на телеканал «Футбол 1/2/3».

Напомним, киевское «Динамо» переиграло донецкий «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:1.