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26 августа 01:53
автор: Юрий Нечаев

Луческу - о победе над «Шахтером» в Суперкубке Украины: Организованная команда обыграла техничную

Встреча прошла в Киеве.

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над «Шахтером» в матче за Суперкубок Украины.

«Очень техничная команда играла против организованной, но выиграла организованная команда. У нас отсутствовали несколько игроков, но те футболисты, которые их заменили, показали командую игру.

В финале нужно не просто играть, в финале нужно побеждать. Мы анализировали «Шахтер» и нам удалось нейтрализовать их сильные стороны.

Я желаю «Шахтеру» удачи в Лиге чемпионов – это очень хорошая команда», — приводит слова Луческу Football.ua со ссылкой на телеканал «Футбол 1/2/3».

Напомним, киевское «Динамо» переиграло донецкий «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:1.

Победу бело-голубым принесли точные удары Карлоса Де Пены, Герсона Родригеса и Франа Соля. Единственный мяч в составе донецкой команды забил Жуниор Мораес.

«Динамо» выиграло Суперкубок в третий раз подряд и в девятый раз в истории клуба.

Добавим, что бело-голубые завоевали первый трофей под руководством Луческу.

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Луческу - о победе над «Шахтером» в Суперкубке Украины: Организованная команда обыграла техничную
Встреча прошла в Киеве.
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