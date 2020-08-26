«Барселона» проявляет интерес к Жезусу

По информации AS, 23-летний бразилец может стать усилением атакующей линии команды в связи с возможным уходом Лионеля Месси, сообщившего руководству «сине-гранатовых» о своем желании покинуть клуб этим летом.

Отмечается, что стороны могут начать переговоры в самое ближайшее время.

Жезус перешел в «Манчестер Сити» в январе 2017 года из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. В общей сложности он провел за «горожан» 153 матча, забил 68 голов и отдал 30 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 56 миллионов евро.