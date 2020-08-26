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26 августа 07:45
автор: Владислав Корегин

Александр Точилин: В какой-то степени возвращение Смолова в сборную России – это аванс

Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин прокомментировал вызов в сборную России на матчи Лиги наций нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

– Смолов стабильно играет в нынешнем сезоне, получает много времени на поле. Понятно, что от него ждут большей результативности с учетом того, что он дважды становился лучшим снайпером РПЛ. В какой-то степени его возвращение – это аванс, – цитируют Точилина «Известия».

В новом сезоне РПЛ 30-летний Смолов принял участие в четырех матчах, забив гол в ворота «Урала» (1:1) в рамках третьего тура. «Локомотив» с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице

Напомним, что в Лиге наций сборная России сыграет с Сербией и Венгрией 3 и 6 сентября соответственно. Также в своей группе подопечные Станислава Черчесова встретятся с Турцией. Матч запланирован на 9 октября.

источник: «Известия»
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Александр Точилин: В какой-то степени возвращение Смолова в сборную России – это аванс
Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин прокомментировал вызов в сборную России на матчи Лиги наций нападающего «Локомотива» Федора Смолова.
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