Александр Точилин: В какой-то степени возвращение Смолова в сборную России – это аванс

– Смолов стабильно играет в нынешнем сезоне, получает много времени на поле. Понятно, что от него ждут большей результативности с учетом того, что он дважды становился лучшим снайпером РПЛ. В какой-то степени его возвращение – это аванс, – цитируют Точилина «Известия».

В новом сезоне РПЛ 30-летний Смолов принял участие в четырех матчах, забив гол в ворота «Урала» (1:1) в рамках третьего тура. «Локомотив» с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице

Напомним, что в Лиге наций сборная России сыграет с Сербией и Венгрией 3 и 6 сентября соответственно. Также в своей группе подопечные Станислава Черчесова встретятся с Турцией. Матч запланирован на 9 октября.