ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 августа 08:30
автор: Владислав Корегин

Славен Билич: Я хотел бы привести Влашича в «Вест Бромвич»

Главный тренер новичка АПЛ «Вест Бромвича» Славен Билич отметил, что был бы рад приобрести атакующего полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

– Я хотел бы привести его в команду. Мы говорили о Влашиче, и я был бы очень счастлив, если бы смог позвонить руководству и купить Николу. Но, конечно, московскому клубу нужны серьезные деньги. «Зенит» многое ему предложил. «Наполи» тоже, – сказал Билич в интервью Index HR.

Отметим, что 51-летний специалист пытался подписать своего соотечественником, когда он руководил «Вест Хэмом» в период с июня 2015-го по ноябрь 2017 года.

Влашич был арендован ЦСКА в августе 2018 года у «Эвертона». Спустя год российский клуб приобрел игрока за 15,7 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2024-го.

В новом сезоне РПЛ 22-летний хорват принял участие в двух матчах, забив два гола. Подопечные Виктора Гончаренко занимают восьмое место, набрав шесть очков.

Портал Transfermarkt оценивает Влашича в 22 миллиона евро.

источник: index.hr
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Facebook планирует запуск новостной службы в Великобритании, Индии и БразилииНовый бюджетный смартфон Moto G9Турнир WTA в Нью-Йорке. Александрова сыграет с РыбакинойЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераЗагитова провалила ЕГЭ
«Ньюкасл» претендует на защитника «Арсенала» Холдинга
Центральный защитник «Арсенала» Роб Холдинг может этим летом перейти в другой клуб АПЛ.
26.08.2020 09:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дмитрий Тихий: Ничья с «Арсеналом» – хороший результат для «Химок», учитывая удаление
Капитан «Химок» Дмитрий Тихий подвел итоги матча пятого тура РПЛ с «Арсеналом» (1:1).
26.08.2020 09:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Источник: Месси принял решение покинуть «Барселону» из-за Суареса
Стала известна одна из причин, по которой капитан «Барселоны» Лионель Месси укрепился в своем желании уйти из испанской команды.
26.08.2020 09:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Интер Майами» интересуется экс-защитником сборной Германии Бадштубером
Центральный защитник «Штутгарта» Хольгер Бадштубер может продолжить карьеру в США.
26.08.2020 08:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Славен Билич: Я хотел бы привести Влашича в «Вест Бромвич»
Главный тренер новичка АПЛ «Вест Бромвича» Славен Билич отметил, что был бы рад приобрести атакующего полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
26.08.2020 08:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
Александр Точилин: В какой-то степени возвращение Смолова в сборную России – это аванс
Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин прокомментировал вызов в сборную России на матчи Лиги наций нападающего «Локомотива» Федора Смолова.
26.08.2020 07:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Барселона» проявляет интерес к Жезусу
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус может продолжить свою карьеру в «Барселоне».
26.08.2020 07:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Луческу - о победе над «Шахтером» в Суперкубке Украины: Организованная команда обыграла техничную
Встреча прошла в Киеве.
26.08.2020 01:53
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Виктор Гончаренко: Фукс обладает хорошим первым пасом, агрессивен и умело вступает в отбор
Защитник подписал контракт с московским клубом на пять лет.
26.08.2020 01:39
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Нападающий «Валенсии» Родриго продолжит карьеру в «Лидсе»
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
26.08.2020 01:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика