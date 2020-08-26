Славен Билич: Я хотел бы привести Влашича в «Вест Бромвич»

– Я хотел бы привести его в команду. Мы говорили о Влашиче, и я был бы очень счастлив, если бы смог позвонить руководству и купить Николу. Но, конечно, московскому клубу нужны серьезные деньги. «Зенит» многое ему предложил. «Наполи» тоже, – сказал Билич в интервью Index HR.

Отметим, что 51-летний специалист пытался подписать своего соотечественником, когда он руководил «Вест Хэмом» в период с июня 2015-го по ноябрь 2017 года.

Влашич был арендован ЦСКА в августе 2018 года у «Эвертона». Спустя год российский клуб приобрел игрока за 15,7 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2024-го.

В новом сезоне РПЛ 22-летний хорват принял участие в двух матчах, забив два гола. Подопечные Виктора Гончаренко занимают восьмое место, набрав шесть очков.

Портал Transfermarkt оценивает Влашича в 22 миллиона евро.