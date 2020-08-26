«Интер Майами» интересуется экс-защитником сборной Германии Бадштубером

Как сообщает Bild, 31-летний немец входит в сферу интересов клуба MLS – «Интер Майами».

В данный момент игрок поддерживает форму со второй командой «Штутгарта» и, скорее всего, уйдет в другой клуб этим летом.

Напомним, в своей карьере Бадштубер выступал за «Баварию» и «Шальке». Он является шестикратным чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

За сборную Германии защитник провел 31 матч (1 гол).