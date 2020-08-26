Дмитрий Тихий: Ничья с «Арсеналом» – хороший результат для «Химок», учитывая удаление

– Тяжелая игра, но это было ожидаемо. Думаю, что в целом можем занести себе эту встречу в актив. Все-таки мы заканчивали матч в меньшинстве, было определенное давление на наши ворота, поэтому ничья неплохой результат. Что касается плана на игру, то старались ловить свои шансы в контратаках, – цитирует Тихого Sport24.ru.

Напомним, что встреча между «Химками» и «Арсеналом» прошла вчера в Туле. Подмосковная команда открыла счет на 30-й минуте усилиями Камрана Алиева. Во второй половине встречи подопечные Сергея Подпалого смогли уйти от поражения – гол записан на Эванса Кангва (76).

На 77-й минуте игрок «Химок» Данил Казанцев за вторую желтую карточку был удален с поля.

Команда Дмитрия Гунько набрала два очка и сохранила 15-е место в турнирной таблице.