«Ньюкасл» претендует на защитника «Арсенала» Холдинга

По информации The Daily Mail, в услугах 24-летнего англичанина заинтересован «Ньюкасл». Отмечается, что руководство лондонского клуба готова отпустить игрока только в случае, если им удастся в ближайшее время завершить сделку по переходу защитника «Лилля» Габриэля Магальеса.

Напомним, Холдинг перешел в «Арсенал» в июле 2016 года из «Болтона» за три миллиона евро. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах, забив один гол. Его контракт с «канонирами» рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9,5 миллионов евро.