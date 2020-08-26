Илья Геркус: Выбирая между Дзюбой и Соболевым, логично выбрать Артема

– В чем проблема с невызовом Соболева решительно не понимаю. Дзюба в прекрасной форме, капитан сборной и «Зенита». Выбирая между ним и молодым дарованием, логично выбрать Артема, – написал Геркус на своей странице в Twitter.

Напомним, что тренерский штаб сборной России не включил Соболева в заявку на осенние матчи Лиги Наций. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объяснил это решение тем, что у форварда красно-белых существует конфликт с капитаном сборной Артемом Дзюбой.

В новом сезоне РПЛ Соболев отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом в четырех матчах.

В Лиги наций сборная России сыграет с Сербией и Венгрией 3 и 6 сентября соответственно.