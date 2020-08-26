«Эвертон» планирует приобрести Хамеса

Как сообщает The Telegraph, 29-летним колумбийцем активно интересуется «Эвертон» и лично главный тренер команды Карло Анчелотти, под руководством которого игрок выступал за мадридцев.

Руководство «сливочных» совсем не прочь отпустить своего футболиста в другой клуб, чтобы заработать на его продаже – контракт полузащитника истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что колумбийцем интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Хамес перешел в «Реал» летом 2014 года из «Монако» за 75 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие лишь в восьми матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.