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26 августа 11:25
автор: Юрий Нечаев

Бубнов сделал прогноз на матч «Ротор» - «Спартак»

В среду шестью матчами завершится пятый тур чемпионата России.

Футбольный эксперт Александр Бубнов не сомневается в победе «Спартака» над «Ротором» в гостевом матче РПЛ.

«Спартак» набрал ход, идет вторым, хороша и результативна группа атаки. В споре с новичком ставлю на красно-белых. Прогноз: 0:2», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, после четырех туров «Спартак» набрал восемь очков и занимает третье место в турнирной таблице.

«Ротор», вернувшийся по итогам прошлого сезона в РПЛ, на данный момент не одержал ни одной победы в новом сезоне и с одним очком замыкает таблицу.

Встреча состоится 26 августа в Волгограде и начнется в 18:30 мск.

источник: Sportbox.ru
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