«Ювентус» презентовал третью форму на сезон. Она оранжевая (видео)

Экипировка выполнена в оранжевом цвете с черными пятнами. Отметим, что участие в презентации приняли защитники Леонардо Бонуччи и Маттейс Де Лигт, полузащитники Дуглас Коста и Родриго Бентанкур, а также форварды – Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

По итогам прошлого сезона «Ювентус» стал чемпионом Италии. В Лиги чемпионов туринский клуб дошел до стадии 1/8 финала, где уступил «Лиону».

