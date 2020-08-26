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26 августа 12:46
автор: Юрий Нечаев

Эванс Кангва: «Арсенал» потерял два очка в матче с «Химками»

Встреча прошла в Туле.

Нападающий «Арсенала» Эванс Кангва считает, что в матче против «Химок» (1:1) в пятом туре РПЛ его команда потеряла два очка.

«Мы играли очень хорошо, особенно во втором тайме, поэтому можно считать, что мы потеряли эти два очка.

Я забил гол, но это не считается, потому что у нас ничья. Если бы это был победный гол, можно было бы про него рассказывать и его описывать.

Мы хорошо контролировали мяч, но не входили в штрафную и постоянно оказывались около нее. Во втором тайме мы стали больше давить и больше заходить в штрафную площадь», - рассказал Кангва клубной пресс-службе.

Напомним, встреча пятого тура чемпионата России «Арсенал» - «Химки» завершилась вничью 1:1.

На 30-й минуте гости вышли вперед усилиями Камрана Алиева. Хозяева отыгрались после перерыва. На 76-й минуте отличился Кангва.

Тульский клуб набрал пять очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Подмосковные футболисты расположились на 15-й позиции (два очка).

29 августа «Арсенал» сыграет в гостях против «Спартака», а «Химки» на своем поле примут «Ротор».

источник: ФК «Арсенал» (Тула)
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