Эванс Кангва: «Арсенал» потерял два очка в матче с «Химками»

Нападающий «Арсенала» Эванс Кангва считает, что в матче против «Химок» (1:1) в пятом туре РПЛ его команда потеряла два очка.

«Мы играли очень хорошо, особенно во втором тайме, поэтому можно считать, что мы потеряли эти два очка.

Я забил гол, но это не считается, потому что у нас ничья. Если бы это был победный гол, можно было бы про него рассказывать и его описывать.

Мы хорошо контролировали мяч, но не входили в штрафную и постоянно оказывались около нее. Во втором тайме мы стали больше давить и больше заходить в штрафную площадь», - рассказал Кангва клубной пресс-службе.

Напомним, встреча пятого тура чемпионата России «Арсенал» - «Химки» завершилась вничью 1:1.