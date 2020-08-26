«Милан» составит конкуренцию «Ювентусу» и «Интеру» за Тонали

По информации источника, руководство «россонери» надеется арендовать 20-летнего итальянца с правом выкупа. «Брешиа» настаивает включен в договор пункт об обязательном выкупе по итогам арендного соглашения.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Ювентус» и «Интер».

Тонали является воспитанником академии «Брешии». В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах, забил один гол и отдал семь ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.