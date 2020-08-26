ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 августа 14:10
автор: Юрий Нечаев

Бубнов не смог выделить фаворита в матче «Краснодар» - ЦСКА

Встреча состоится на стадионе «быков».

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что матч пятого тура РПЛ «Краснодар» - ЦСКА завершится вничью.

«У «Краснодара» много травмированных, у ЦСКА далеко не все в порядке с обороной. И те, и другие проиграли в прошлом туре, постараются реабилитироваться, но дело завершится ничьей. Прогноз: 1:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После четырех туров оба сегодняшних соперника имеют в своем активе по шесть очков.

В прошлом сезоне ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 3:2, а матч второго круга завершился вничью 1:1.

Встреча состоится 26 августа и начнется в 20:30 мск.

источник: Sportbox.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Футбол нон-стоп. На что обратить внимание в матчах 5-го тура РПЛКонкуренты CHERY TIGGO 7 PROKia Carnival (2021) мировая премьера и ценаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«СКА-Хабаровск» по пенальти переиграл «Факел» в 1/64 финала Кубка России
Матч прошел в Хабаровске.
26.08.2020 14:30
Футбол
автор: Юрий Нечаев
РФС заменил бригаду арбитров на матч Кубка России «Нефтехимик» - «Динамо» (Брянск)
Встреча состоится 26 августа.
26.08.2020 14:22
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бубнов не смог выделить фаворита в матче «Краснодар» - ЦСКА
Встреча состоится на стадионе «быков».
26.08.2020 14:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Нападающий «Краснодара» Берг получил вызов в сборную Швеции
Команда проведет два матча в Лиге наций.
26.08.2020 13:56
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Билек уволен с поста главного тренера «Астаны»
Пресc-служба «Астаны» объявило об увольнении главного тренера команды Михала Билека.
26.08.2020 13:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
Ибрагимович договорился с «Миланом» о новом контракте
Швед остается в итальянском клубе на следующий сезон.
26.08.2020 13:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Милан» составит конкуренцию «Ювентусу» и «Интеру» за Тонали
Центральный полузащитник «Брешии» Сандро Тонали близок к тому, чтобы покинуть команду в летнее межсезонье. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
26.08.2020 13:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
Суарес не перейдет в «Аякс»
«Аякс» не будет подписывать контракт с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом.
26.08.2020 13:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Эванс Кангва: «Арсенал» потерял два очка в матче с «Химками»
Встреча прошла в Туле.
26.08.2020 12:46
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ювентус» презентовал третью форму на сезон. Она оранжевая (видео)
Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала ролик, в котором был представлен третий комплект формы на сезон-2020/21.
26.08.2020 12:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика