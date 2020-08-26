Бубнов не смог выделить фаворита в матче «Краснодар» - ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что матч пятого тура РПЛ «Краснодар» - ЦСКА завершится вничью.

«У «Краснодара» много травмированных, у ЦСКА далеко не все в порядке с обороной. И те, и другие проиграли в прошлом туре, постараются реабилитироваться, но дело завершится ничьей. Прогноз: 1:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После четырех туров оба сегодняшних соперника имеют в своем активе по шесть очков.

В прошлом сезоне ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 3:2, а матч второго круга завершился вничью 1:1.

Встреча состоится 26 августа и начнется в 20:30 мск.