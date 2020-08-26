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26 августа 14:22
автор: Юрий Нечаев

РФС заменил бригаду арбитров на матч Кубка России «Нефтехимик» - «Динамо» (Брянск)

Встреча состоится 26 августа.

РФС принял решение заменить бригаду арбитров на матч Кубка России между «Нефтехимиком» и брянским «Динамо».

Матч должна была обслуживать бригада судей во главе с Алексеем Федотовым. Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникации РФС, ассистент Федотова Павел Долгов сдал сомнительный тест на коронавирус.

Таким образом, главным арбитром на матч назначен Игорь Захаров. Его ассистентами – Наиль Сейфетдинов и Герман Коваленко.

Встреча «Нефтехимик» - «Динамо» (Брянск) пройдет 26 августа в Нижнекамске. Начало - в 18:00 мск.

источник: ТАСС
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