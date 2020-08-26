РФС заменил бригаду арбитров на матч Кубка России «Нефтехимик» - «Динамо» (Брянск)

РФС принял решение заменить бригаду арбитров на матч Кубка России между «Нефтехимиком» и брянским «Динамо».
Матч должна была обслуживать бригада судей во главе с Алексеем Федотовым. Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникации РФС, ассистент Федотова Павел Долгов сдал сомнительный тест на коронавирус.
Таким образом, главным арбитром на матч назначен Игорь Захаров. Его ассистентами – Наиль Сейфетдинов и Герман Коваленко.
В матче Бетсити Кубка России между «Нефтехимиком» и брянским «Динамо» изменилась бригада арбитров.— РФС (@rfsruofficial) August 26, 2020
Главным судьёй будет Игорь Захаров. Его ассистентами – Наиль Сейфетдинов
и Герман Коваленко.