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26 августа 15:16
автор: Юрий Нечаев

Начало матча ФНЛ «Спартак-2» - «Краснодар-2» перенесено из-за ливня (фото)

Встреча должна была начаться в 15:00 мск.

Начало матча шестого тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Краснодаром-2» перенесено из-за ливня.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, решение о том, состоится ли сегодня игра, будет принято в течение часа.

Перед этим туром спартаковцы возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 13 очков. «Краснодар-2» занимает 16-е место (четыре очка).

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