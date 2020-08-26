Начало матча ФНЛ «Спартак-2» - «Краснодар-2» перенесено из-за ливня (фото)

Начало матча шестого тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Краснодаром-2» перенесено из-за ливня.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, решение о том, состоится ли сегодня игра, будет принято в течение часа.

⚠️ Начало матча «Спартак-2» — «Краснодар-2» задерживается из-за ливня



☔️ Решение о том, состоится ли сегодня игра, будет принято в течение часа #Спартак2Краснодар2 pic.twitter.com/JFUDU2bJOK — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) August 26, 2020

Перед этим туром спартаковцы возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 13 очков. «Краснодар-2» занимает 16-е место (четыре очка).