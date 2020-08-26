Нападающий «Арсенала» Луценко пропустит не менее трех недель из-за травмы

«На восстановление понадобится не менее трех недель. Один из факторов травмы – интенсивные нагрузки, перенапряжение в плотном графике матчей», - сказал главный врач «Арсенала» Александр Резепов.

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко пропустит не менее трех недель из-за травмы.

Напомним, Луценко покинул поле в первом тайме матча пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал форварда в национальную команду для участия в сентябрьских матчах Лиги наций.

В текущем сезоне в пяти матчах Луценко забил один гол и отдал одну результативную передачу.