Нападающий «Арсенала» Луценко пропустит не менее трех недель из-за травмы

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко пропустит не менее трех недель из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба тульского клуба, МРТ-обследование подтвердило предварительный диагноз: повреждение мышцы задней поверхности левого бедра.
«На восстановление понадобится не менее трех недель. Один из факторов травмы – интенсивные нагрузки, перенапряжение в плотном графике матчей», - сказал главный врач «Арсенала» Александр Резепов.
Предварительный диагноз подтвердился https://t.co/b0eyRx7by5 pic.twitter.com/xMl22FHG42— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 26, 2020