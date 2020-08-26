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26 августа 15:58
автор: Юрий Нечаев

Матч ФНЛ «Спартак-2» - «Краснодар-2» перенесен на 27 августа из-за ливня (фото)

Матч должен был состояться в среду.

Встреча шестого тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Краснодаром-2» перенесена на 27 августа из-за ливня.

Пресс-служба московского клуба сообщает, что игра начнется в 15:00 мск.

Перед этим туром спартаковцы возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 13 очков. «Краснодар-2» занимает 16-е место (четыре очка).

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