Матч ФНЛ «Спартак-2» - «Краснодар-2» перенесен на 27 августа из-за ливня (фото)

Встреча шестого тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Краснодаром-2» перенесена на 27 августа из-за ливня.

Пресс-служба московского клуба сообщает, что игра начнется в 15:00 мск.

⚠️ Официально



Матч «Спартак-2» — «Краснодар-2» перенесён из-за ливня



Встреча состоится завтра, 27 августа. Начало — в 15 часов#Спартак2Краснодар2 pic.twitter.com/gNb9LhQEZV — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) August 26, 2020

Перед этим туром спартаковцы возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 13 очков. «Краснодар-2» занимает 16-е место (четыре очка).