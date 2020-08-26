Фернандеш, Лукаку и Рэшфорд вошли в символическую сборную Лиги Европы

УЕФА составила символическую сборную Лиги Европы сезона-2019/20.

В команду вошли 23 футболиста:

Вратари: Самир Ханданович «Интер», Яссин Буну («Севилья»), Карл-Йохан Джонссон («Копенгаген»).

Защитники: Серхио Регилон, Хесус Навас, Жюль Кунде (все — «Севилья»), Стефан де Ври («Интер»), Джонатан Та («Байер»), Конор Коади («Вулверхэмптон»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Фред (оба — «Манчестер Юнайтед»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хаверц («Байер»), Тайсон («Шахтер»), Николо Барелла, Марцело Брозович (оба — «Интер»), Фрай («Базель»).

Нападающие: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Маркус Рэшфорд «Манчестер Юнайтед», Лукас Окампос, Мунир, Люк де Йонг (все — «Севилья».

Напомним, в финале турнира «Севилья» обыграла «Интер» со счетом 3:2.