Фернандеш, Лукаку и Рэшфорд вошли в символическую сборную Лиги Европы

УЕФА составила символическую сборную Лиги Европы сезона-2019/20.
В команду вошли 23 футболиста:
Вратари: Самир Ханданович «Интер», Яссин Буну («Севилья»), Карл-Йохан Джонссон («Копенгаген»).
Защитники: Серхио Регилон, Хесус Навас, Жюль Кунде (все — «Севилья»), Стефан де Ври («Интер»), Джонатан Та («Байер»), Конор Коади («Вулверхэмптон»).
Полузащитники: Бруну Фернандеш, Фред (оба — «Манчестер Юнайтед»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хаверц («Байер»), Тайсон («Шахтер»), Николо Барелла, Марцело Брозович (оба — «Интер»), Фрай («Базель»).
Нападающие: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Маркус Рэшфорд «Манчестер Юнайтед», Лукас Окампос, Мунир, Люк де Йонг (все — «Севилья».
Напомним, в финале турнира «Севилья» обыграла «Интер» со счетом 3:2.
🌟 Команда сезона #ЛигаЕвропы 🌟— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 26, 2020
📅 Практически всех этих парней мы увидим в новом розыгрыше #ЛигаЧемпионов❗ pic.twitter.com/idUmBEVI77