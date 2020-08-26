«Интер Майами» провел переговоры с Суаресом и Месси

По информации The Independent, несмотря на то, что 33-летний уругвайский форвард предпочел бы остаться в Европе, в «Интере» считают, что могут предложить больше денег, чем какой-либо другой клуб.

Как сообщает издание, в настоящее время Суарес получает 450 тысяч евро в неделю, но ему в любом случае придется согласиться со значительным сокращением своей зарплаты.

Также отмечается, что «Интер» провел переговоры с Месси, но речь шла о возможности трансфера в будущем, так как на текущий момент у аргентинского форварда нет желания покидать Европу из-за его идеи снова выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил Суаресу о том, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году. В составе каталонского клуба он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Всего за «Барсу» он провел 283 матча и забил 198 голов.