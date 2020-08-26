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26 августа 17:04
автор: Юрий Нечаев

Полузащитник «Црвены Звезды» Йовичич близок к переходу в «Урал»

Соглашение будет подписано на три года.

Сербский полузащитник »Црвены Звезды» Бранко Йовичич в ближайшее время подпишет контракт с «Уралом».

Об этом сообщил представитель игрока Раде Дудич.

«Контракт согласован, он будет на 3 года. Все, что осталось — это прилететь в Россию. Думаю, что это произойдет в пятницу или субботу», - цитирует Дудича Sport24.ru.

В минувшем сезоне 27-летний опорный полузащитник провел за «Црвену Звезду» 12 матчей и забил один гол.

С 2014 по 2017 год Йовичич выступал за «Амкар». Всего за пермский клуб он провел 63 матча, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

источник: Sport24.ru
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