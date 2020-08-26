«Локомотив» - «Ахмат». Камано начнет матч в стартовом составе

«Локомотив» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч пятого тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Лысов, Мурило, Жемалетдинов, Ан.Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Камано, Эдер.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Рыбус, Сильянов, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Мосифов, Смолов, Лисакович.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Х.Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, Харин, А.Кадыров, Мелкадзе.
Стартовые составы матча #ЛокоАхмат 📋#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/nsStS88ieT— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 26, 2020