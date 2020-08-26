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26 августа 17:19
автор: Юрий Нечаев

«Локомотив» - «Ахмат». Камано начнет матч в стартовом составе

В среду будут сыграны шесть матчей пятого тура РПЛ.

«Локомотив» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч пятого тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Лысов, Мурило, Жемалетдинов, Ан.Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Камано, Эдер.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Рыбус, Сильянов, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Мосифов, Смолов, Лисакович.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Х.Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, Харин, А.Кадыров, Мелкадзе.

После четырех туров железнодорожники набрали семь очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Ахмат» - шестой (также семь очков).

Матч начнется в 18:30 мск.

источник: «Советский спорт»
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