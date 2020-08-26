«Рубин» - «Уфа». Стартовые составы команд

«Рубин» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч пятого тура чемпионата России.
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Шатов, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.
Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Зотов, Тарасов, Могилевец, Иг. Коновалов, Макаров, Самошников, Хван, Игнатьев, Косарев.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Тилль, Бизяк, Вомбергар.
Запасные: Шафинский, Чернов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Жамалетдинов, Агаларов, Рабаданов.
Обе команды имеют в своем активе по четыре очка и делят 12-13 места в турнирной таблице.
Матч начнется в 18:30 мск.