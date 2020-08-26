«Ротор» - «Спартак». Стартовые составы команд

«Ротор» (Волгоград): Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Серченков, Давиташвили, Муллин.
Запасные: Репин, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Жигулёв.
«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.
Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 18:30 по московскому времени.