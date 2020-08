Манданда, выступающий за «Марсель» с 2007 года, продлил контракт с клубом

«Марсель» продлил контракт с вратарем Стивом Манданда.

Новое соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

