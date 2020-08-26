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26 августа 17:59
автор: Юрий Нечаев

Александр Мостовой: Прогресса в «Спартаке» нет. Команде просто фартит

В среду красно-белые сыграют в гостях против «Ротора».

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что красно-белые не прогрессируют под руководством Доменико Тедеско.

«Я еще в прошлом сезоне говорил, что Тедеско появился из ниоткуда и ничего нового в команду не привнес. Он работает и получает удовольствие от того, что ему нашли место. Прогресса при Тедеско не было, было даже хуже. Всего месяц назад красно-белые по итогам сезона-2019/2020 финишировали на седьмом месте — ниже уже некуда.

Сейчас «Спартаку» фартит: при счете 1:1 Эдер не реализовал стопроцентный момент, который мог бы гарантировать «Локомотиву» победу в матче прошлого тура, ведь у красно-белых практически не было моментов», - цитирует Мостового Sport24.ru.

Напомним, сегодня в пятом туре чемпионата России «Спартак» сыграет в гостях против «Ротора».

Красно-белые имеют в своем активе восемь очков и занимают третье место в турнирной таблице.

«Ротор», по итогам прошлого сезона вернувшийся в РПЛ, в четырех стартовых турах набрал одно очко и замыкает турнирную таблицу.

Матч начнется в 18:30 мск.

источник: Sport24.ru
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