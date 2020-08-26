Доменико Тедеско: Не мне судить о невызове Соболева в сборную, я тренер «Спартака»

- Не мне судить об этом, я тренер «Спартака», Черчесов - национальной команды. Специалист сделал свой выбор, который был весьма сложным. Александр хороший футболист, он себя еще проявит. У Черчесова много работы, много хороших игроков, которые претендуют на попадание в сборную, - приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

Напомним, что накануне тренерский штаб сборной России назвал игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией. Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свое решение не вызывать в сборную нападающего «Спартака» тем, что у того возник конфликт с капитаном российской команды Артемом Дзюбой.