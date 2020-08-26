Аргентинец Альмирон стал новым главным тренером «Элчье»

Футбольный клуб «Эльче», который спустя пять лет вернулся в элитный испанский дивизион, объявил о назначении нового главного тренера.
В примере с командой будет работать 49-летний аргентинец Хорхе Альмирон. К новым обязанностям он приступит вместе со своими помощниками на следующей неделе, когда прилетит в Испанию.
📯 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 | Jorge Almirón— Elche Club de Fútbol 🚀🆙🌴 (@elchecf) August 26, 2020
💚 El técnico argentino dirigirá al #ElcheCF en su retorno a #LaLigaSantander
▶️ https://t.co/rKHpnHGZ2R#BienvenidoJorge 🟢⚪️ pic.twitter.com/HFObJt7nAY
Ранее Альмирон тренировал аравийский «Аль-Шабаб». Лучшее достижение в его тренерской карьере – победа в чемпионате Аргентины 2016 года вместе с «Ланусом».