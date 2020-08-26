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26 августа 18:55
автор: Виктор Шарафудинов

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с отцом и агентом Лионеля Месси

Пресса продолжает обсуждать возможное расставание аргентинского нападающего с «Барселоной».

Журналист телеканала beIN Sports Танкреди Пальмери сообщил о том, что «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Действующий контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитан до лета следующего года, но в испанской прессе появилась информация о том, что Месси собирается расторгнуть соглашение, чтобы уйти в другую команду.

Лионель является рекордсменом «Барселоны» по количеству забитых мячей, отличившись 634 раза в 731 матче. В главной команде клуба нападающий дебютировал в октябре 2004-го.

источник: «Советский спорт»
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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с отцом и агентом Лионеля Месси
Пресса продолжает обсуждать возможное расставание аргентинского нападающего с «Барселоной».
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