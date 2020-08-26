«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с отцом и агентом Лионеля Месси

Журналист телеканала beIN Sports Танкреди Пальмери сообщил о том, что «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

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Manchester United have contacted Messi’s father — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 26, 2020

Действующий контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитан до лета следующего года, но в испанской прессе появилась информация о том, что Месси собирается расторгнуть соглашение, чтобы уйти в другую команду.

Лионель является рекордсменом «Барселоны» по количеству забитых мячей, отличившись 634 раза в 731 матче. В главной команде клуба нападающий дебютировал в октябре 2004-го.