АЗ в экстра-тайме одержал волевую победу над «Викторией» в квалификации Лиги чемпионов

Матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов «АЗ» – «Виктория» завершился со счетом 3:1 по итогам дополнительного времени.

На 78-й минуте счет открыл капитан чешского клуба Давид Лимберски. АЗ отыгрался на последней добавленной ко второму тайму минуте, когда центральный защитник и капитан команды из Алкмара Теун Копмейнерс реализовал пенальти.

В экстра-тайме нападающий АЗ Алберт Гудмундссон оформил дубль. На 98-й минуте исландский нападающий реализовал выход один на один с чешским вратарем Алешем Грушкой, а на 118-й точным ударом окончательно обезопасил выход голландского клуба в третий отборочный раунд, матчи которого пройдут 15 и 16 сентября.

На этой стадии квалификации не проводят ответные матчи. Пльзеньская «Виктория» далее будет играть в Лиге Европы.

«Краснодар» свой путь в турнире начнет с плей-офф раунда.