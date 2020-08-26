«Крылья Советов» разгромили «Иртыш» и вышли в групповой раунд Кубка России

Встреча прошла на «Самара Арене» и завершилась со счетом 5:0 в пользу самарской команды, в составе которой голами отметились Егор Голенков (2-я минута), Дмитрий Кабутов (40), Иван Сергеев (53) и Александр Солдатенков (90), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник омской команды Александр Крикуненко (15).

Ранее в групповой раунд Кубка России пробились «СКА-Хабаровск», «Нижний Новгород», «Чертаново», «Оренбург» и «Енисей».

Кубок России

1/64 финала

«Крылья Советов» - «Иртыш» - 5:0 (3:0)

Голы: Голенков, 2. Крикуненко, 15 (автогол), Кабутов, 40. Сергеев, 53. Солдатенков, 90.