«Ростов» - «Урал». Стартовые составы команд

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Смирнов, Поярков, Ковалев. Хашимото, Полоз, Долгов, Тошевски.

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Бавин, Подберезкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк.

Запасные: Годзюр, Полетаев, Ароян, Золотов, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.

Добавим, что встреча состоится на «Ростов Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.