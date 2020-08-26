«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч пятого тура

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч пятого тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон, Классон, Уткин, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Мацукатов, Вилена, Камболов, Кутовой, Сулейманов,
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Кучаев, Чалов.
Запасные: Тороп, Фукс, Васин, Котин, Карпов, Зайнутдинов, Бистрович, Бийол, Тикнизян, Гайч, Шкурин.