«Челси» объявил о переходе защитника Чилуэлла из «Лестера»

Официальный сайт лондонского «Челси» объявил о переходе 23-летнего левого защитника Бена Чилуэлла из «Лестера».

Контракт с игроком сборной Англии заключен на пять лет. По данным Transfermarkt сумма трансфера составила 50,2 миллиона евро.

Чилуэлл выступал за главную команду «Лестера» в 2015 года с перерывом на двухмесячную аренду в «Хаддерсфилд» по ходу сезона-2015/16. Всего Бен сыграл за «лис» 123 матча, забив четыре гола и сделав 12 результативных передач. В минувшем сезоне на его счету три забитых мяча и три голевых паса в 27 встречах АПЛ.