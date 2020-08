«Челси» объявил о переходе защитника Чилуэлла из «Лестера»

Официальный сайт лондонского «Челси» объявил о переходе 23-летнего левого защитника Бена Чилуэлла из «Лестера».

Контракт с игроком сборной Англии заключен на пять лет. По данным Transfermarkt сумма трансфера составила 50,2 миллиона евро.

BEN

IS

BLUE.



Welcome to Chelsea, @BenChilwell! 💙 #BenIsBlue