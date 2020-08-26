«Спартак» обыграл в Волгограде «Ротор» благодаря пенальти, который реализовал Бакаев

Матч пятого тура чемпионата России «Ротор» – «Спартак» завершился со счетом 0:1.

Автором единственного гола стал Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти на 55-й минуте. 11-метровый заработал Александр Соболев, упав в борьбе с Соломоном Кверквелией.

«Ротор» в пяти турах не одержал ни одной победы, набрав одно очко. Проигрышная серия команды Александра Хацкевича длится три матча.

«Спартак» с 11 очками занимает второе место, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

29 августа «Ротор» сыграет на выезде с «Химками», а «Спартак» примет «Арсенал».