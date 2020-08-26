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26 августа 20:26
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» обыграл в Волгограде «Ротор» благодаря пенальти, который реализовал Бакаев

Красно-белые идут на втором месте таблицы, набрав 11 очков.

Матч пятого тура чемпионата России «Ротор» – «Спартак» завершился со счетом 0:1.

Автором единственного гола стал Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти на 55-й минуте. 11-метровый заработал Александр Соболев, упав в борьбе с Соломоном Кверквелией.

«Ротор» в пяти турах не одержал ни одной победы, набрав одно очко. Проигрышная серия команды Александра Хацкевича длится три матча.

«Спартак» с 11 очками занимает второе место, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

29 августа «Ротор» сыграет на выезде с «Химками», а «Спартак» примет «Арсенал».

Чемпионат России

5-й тур

«Ротор» (Волгоград) – «Спартак» (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: З.Бакаев, 55 (с пенальти).

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян (Султонов, 78), Алейник (Песегов, 78), Макаров (Кожемякин, 81), Серченков (Жигулев, 61), Давиташвили, Муллин.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, З.Бакаев (Глушенков, 77), Умяров (Тил, 90), Крал, Соболев, Ларссон (Ещенко, 82).

Предупреждения: Макаров, 28, Кверквелия, 53, Байрыев, 53, Байрыев, 66, Гогуа, 72, Кожемякин, 90+3 – З.Бакаев, 5, Зобнин, 65, Ещенко, 90+1, Соболев, 90+3, Максименко, 90+4, Маслов, 90+7.

Судья: Сухой (Люберцы).

источник: «Советский спорт»
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